На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, бібліотеку, житлові будинки, техніку. Внаслідок атак 1 людина загинула, 16 поранено.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, поціливши в освітній та медичний заклади, бібліотеку, житлові будинки, 1 людина загинула, 16 поранено, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення", - написав Прокудін.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дар'ївка, Берислав, Веселе, Зеленівка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Дніпровське, Незламне, Берислав, Нововоронцовка, Комишани, Качкарівка, Червоний Маяк, Львове, Степанівка, Ольгівка, Садове та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в освітній та медичний заклади, бібліотеку, адмінбудівлю, заклад громадського харчування та сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гаражі, сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.
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