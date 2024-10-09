На Херсонщине из-за атак рф есть погибший и 16 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, библиотека, жилые дома, техника. В результате атак 1 человек погиб, 16 ранены.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 23 населенных пункта, попав в образовательное и медицинское учреждения, библиотеку, жилые дома, 1 человек погиб, 16 ранены, сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения», - написал Прокудин.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Томина Балка, Тягинка, Одрадокаменка, Дарьевка, Берислав, Веселое, Зеленовка, Чернобаевка, Новодмитровка, Днепровское, Незламное, Берислав, Нововоронцовка, Камышаны, Качкаровка, Красный Маяк, Львов, Степановка, Ольговка, Садовое и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в образовательное и медицинское учреждения, библиотеку, админздание, заведение общественного питания и сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 29 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гаражи, сельхозтехнику, автобус и частные автомобили.
Обстрел гериатрического центра на Херсонщине: двое медработников пострадали9 октября 2024, 05:01 • 7175 просмотров