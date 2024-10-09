Обстрел гериатрического центра на Херсонщине: двое медработников пострадали
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка Херсонского района. В результате артиллерийского удара пострадали двое медицинских работников, прокуратура начала расследование.
Захватчики ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, двое медработников пострадали. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Ночью 9 октября около 02:00 вражеские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка Херсонского района, в результате чего пострадали двое медицинских работников.
По данным следствия, удар был осуществлен из артиллерийского оружия. Херсонская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб, еще 24 человека получили ранения, из них - 4 ребенка8 октября 2024, 05:13 • 13997 просмотров