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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел гериатрического центра на Херсонщине: двое медработников пострадали

Обстрел гериатрического центра на Херсонщине: двое медработников пострадали

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 05:01  •  7599 просмотра

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Вражеские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка Херсонского района. В результате артиллерийского удара пострадали двое медицинских работников, прокуратура начала расследование.

Захватчики ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, двое медработников пострадали. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Ночью 9 октября около 02:00 вражеские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка Херсонского района, в результате чего пострадали двое медицинских работников.

По данным следствия, удар был осуществлен из артиллерийского оружия. Херсонская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб, еще 24 человека получили ранения, из них - 4 ребенка8 октября 2024, 05:13 • 13997 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЗдоровье
ukrainaУкраина
khersonХерсон