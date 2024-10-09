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Обстріл геріатричного центру на Херсонщині: двоє медпрацівників постраждали

Обстріл геріатричного центру на Херсонщині: двоє медпрацівників постраждали

Київ • УНН

 • 18455 перегляди

Ворожі війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка Херсонського району. Внаслідок артилерійського удару постраждали двоє медичних працівників, прокуратура розпочала розслідування.

Загарбники вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, двоє медпрацівників постраждали. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Вночі 9 жовтня близько 02:00 ворожі війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка Херсонського району, внаслідок чого постраждало двоє медичних працівників.

За даними слідства, удар було здійснено з артилерійської зброї. Херсонська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, ще 24 особи дістали поранення, з них - 4 дитини08.10.24, 08:13 • 15221 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаЗдоров'я
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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