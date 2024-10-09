Обстріл геріатричного центру на Херсонщині: двоє медпрацівників постраждали
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка Херсонського району. Внаслідок артилерійського удару постраждали двоє медичних працівників, прокуратура розпочала розслідування.
Загарбники вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, двоє медпрацівників постраждали. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
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Вночі 9 жовтня близько 02:00 ворожі війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка Херсонського району, внаслідок чого постраждало двоє медичних працівників.
За даними слідства, удар було здійснено з артилерійської зброї. Херсонська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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