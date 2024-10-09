Обстріл геріатричного центру на Херсонщині: двоє медпрацівників постраждали

Загарбники вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, двоє медпрацівників постраждали. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

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Вночі 9 жовтня близько 02:00 ворожі війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка Херсонського району, внаслідок чого постраждало двоє медичних працівників.

За даними слідства, удар було здійснено з артилерійської зброї. Херсонська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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