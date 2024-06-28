На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, "швидку", поранили 6 людей
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини, майстерню, карету швидкої допомоги та приватні автомобілі, внаслідок чого шість осіб отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, карету швидкої допомоги, шість осіб отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 17 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню. Внаслідок обстрілів пошкоджені автівка "швидкої" та приватні автомобілі.
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