Ворог скинув вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсонській області: 2 осіб поранені
Київ • УНН
У Херсонській області ворожі сили скинули вибухівку з дронів на мирних жителів села Новодмитрівка, у результаті чого постраждали 66-річний чоловік і 71-річна жінка, які були госпіталізовані з вибуховими травмами.
На Херсонщини загарбники скинули вибухівку з дронів на цивільних. Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає УНН.
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На Херсонщині Білозерська громада знову зазнала атаки російських безпілотників.
Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у селі Новодмитрівка. Обидва постраждалі мають вибухові травми та контузії. Відтак, 66-річний чоловік отримав поранення ноги, а у 71-річна жінка - поранення передпліччя та живота.
Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги.
Херсонщина: окупанти атакували з безпілотника житловий будинок, є поранений24.06.24, 15:59 • 21238 переглядiв