Киев • УНН
В Херсонской области вражеские силы сбросили взрывчатку с дронов на мирных жителей села Новодмитровка, в результате чего пострадали 66-летний мужчина и 71-летняя женщина, которые были госпитализированы со взрывными травмами.
На Херсонщине захватчики сбросили взрывчатку с дронов на гражданских. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
На Херсонщине Белозерская громада снова подверглась атаке российских беспилотников.
В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое гражданских в селе Новодмитровка. Оба пострадавших имеют взрывные травмы и контузии. Следовательно, 66-летний мужчина получил ранение ноги, а у 71-летняя женщина - ранение предплечья и живота.
Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Херсонщина: оккупанты атаковали с беспилотника жилой дом, есть раненый24 июня 2024, 12:59 • 20774 просмотра