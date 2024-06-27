На Херсонщине захватчики сбросили взрывчатку с дронов на гражданских. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

На Херсонщине Белозерская громада снова подверглась атаке российских беспилотников.

В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое гражданских в селе Новодмитровка. Оба пострадавших имеют взрывные травмы и контузии. Следовательно, 66-летний мужчина получил ранение ноги, а у 71-летняя женщина - ранение предплечья и живота.

Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Херсонщина: оккупанты атаковали с беспилотника жилой дом, есть раненый