В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попали в объект критической инфраструктуры, заведение общественного питания, карету скорой помощи, шесть человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Антоновка, Александровка, Велетенское, Станислав, Новодмитровка, Понятовка, Дарьевка, Приднепровское, Инженерное, Благовещенское, Берислав, Золотая Балка, Михайловка, Львово, Нововоронцовка, Новоалександровка, Шляховое, Новоберислав, Осокоровка, Тягинка, Казацкое, Ольговка, Бургунка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 17 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, заведение общественного питания, магазины и мастерскую. В результате обстрелов повреждены автомобиль "скорой" и частные автомобили.

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