рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

россияне обстреляли ряд городов и сел Херсонской области, включая Херсон. В результате восемь человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В результате за прошедшие сутки противник обстреливал ряд населенных пунктов в Херсонской области. Среди обстрелянных мест были Берислав, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Дудчаны, Змеевка, Одрадокаменка, Качкаровка, Инженерное и областной центр Херсон.

Согласно полученной информации, повреждены 9 многоэтажных домов, 4 гражданских автомобиля, 2 автомобиля Национальной полиции, 1 аптека, 1 административное здание, а также 2 частных дома. Не обошли обстрелы и церковь, а также сельхозтехнику.

По предварительным отчетам, в результате российских вражеских обстрелов 8 человек получили ранения.

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