В Херсонской области в результате обстрела российскими войсками Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка и была госпитализирована, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка-подросток. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб мягких тканей головы, а также острую реакцию на стресс", - сообщили в ОВА в Telegram.

Отмечается, что девушка самостоятельно обратилась в больницу для оказания медпомощи. "Ее госпитализировали", - указали в ОВА.

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