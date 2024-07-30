Киев • УНН
В Херсонской области в результате российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб головы и острую реакцию на стресс, после чего была госпитализирована.
В Херсонской области в результате обстрела российскими войсками Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка и была госпитализирована, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"Из-за российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка-подросток. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб мягких тканей головы, а также острую реакцию на стресс", - сообщили в ОВА в Telegram.
Отмечается, что девушка самостоятельно обратилась в больницу для оказания медпомощи. "Ее госпитализировали", - указали в ОВА.
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