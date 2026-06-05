россияне атаковали АЗС в Херсонской области - погибла женщина, есть раненые
Киев • УНН
В результате удара по АЗС погибла женщина и семь человек получили ранения. В то же время в Днепровском районе Херсона количество жертв после обстрела 3 июня возросло до трех человек.
В результате российского обстрела автозаправочной станции в Херсонской области 5 июня есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Чиновник сообщил о гибели 35-летней женщины, а также о семи раненых.
Двое из них — мужчины 61 и 55 лет — в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни
Позже начальник ОВА сообщил, что в результате удара по Днепровскому району Херсона в ночь на 3 июня количество погибших увеличилось до трех человек.
При обследовании поврежденных домов обнаружили тела 84-летнего мужчины и женщин 81 и 70 лет
Напомним
В пятницу, 5 июня, российские оккупанты атаковали с дрона в Херсонской области автомобили Общества Красного Креста Украины. Также россияне ударили дроном по автозаправочной станции в Чернобаевской общине.