Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, 8 частных домов и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, один человек получил ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По данным Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Тягинку, Садовое, Золотую Балку, Александровку, Чернобаевку, Камышаны, Томарино, Монастырское, Львовское, Берислав, Гавриловку, Казацкое, Веселое и город Херсон.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В Херсоне в результате обстрелов была повреждена многоэтажка", - сообщил Прокудин в Telegram.
Также, по его словам, в результате вражеских атак в населенных пунктах области зафиксированы попадания в 8 частных домов и автомобиль.
"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - отметил Прокудин.
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