Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения, а украинские силы ПВО сбили 15 из 25 российских беспилотников "шахед", которые атаковали ночью.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спирное и Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении отбито 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия.
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