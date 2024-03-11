Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отбито 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб