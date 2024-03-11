Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, при этом было поражено 10 районов сосредоточения живой силы и техники, а также 1 зенитно-ракетный комплекс.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по:
- 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 1 склад боеприпасов,
- 2 станциях радиоэлектронной борьбы
- 2 средствах противовоздушной обороны противника.
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