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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 04:55  •  11235 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 беспилотников "Шахид" в Одесской области, один из них попал в объект инфраструктуры и повредил административные здания.

В ночь на 11 марта Силы ПВО сбили десять беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136 в Одесской области. Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", заходивших из акватории Черного моря. Об этом сообщили в Силах Обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что к сожалению, не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе  поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

 По предварительным данным люди не пострадали.

В Одесской области взрывы работает ПВО11 марта 2024, 02:03 • 19856 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
shakhid-129Шахид 129
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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