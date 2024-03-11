Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

В ночь на 11 марта Силы ПВО сбили десять беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136 в Одесской области. Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", заходивших из акватории Черного моря. Об этом сообщили в Силах Обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что к сожалению, не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным люди не пострадали.

В Одесской области взрывы работает ПВО