В Одесской области взрывы работает ПВО, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Ранее сообщалось о группе "шахедов" с Черного моря, приближающейся к Одессе.

В Херсоне прогремела серия взрывов