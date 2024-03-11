В Одесской области взрывы работает ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  161944 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  160038 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  160797 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  213177 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101254 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110264 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111780 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108694 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109700 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130945 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области активизировали системы противовоздушной обороны из-за приближения атаки беспилотников со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

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В Одесской области взрывы работает ПВО

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Активисты партизанского движения "Желтая лента" в Крыму сожгли в Симферополе агитационные материалы российских оккупантов, заявив, что выборов не будет, а будет суд и Гаага.

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В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Открытое сердце".

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Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

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"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпьер развелись после 11 лет брака, как сообщается, из-за измены Мильпьера.

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Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии 10 марта состоялись досрочные парламентские выборы, на которых, согласно предварительным результатам, правые партии были близки к победе и положили конец многолетнему доминированию социалистов.

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В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.

Культура •   •  5141 просмотра
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Харьков подвергся удару иранских беспилотников "Шахид", повредив объект гражданской инфраструктуры и близлежащие жилые дома, по словам мэра города, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7467 просмотра
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картина Ван Гога 1884 года "Портрет крестьянки в белом чепчике" была продана за 4,5 миллиона евро на европейской арт-ярмарке.

Культура •   •  4832 просмотра
Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами запрещены в Литве, за исключением автомобилей дипломатического корпуса и транзита в/из Калининградской области.

Война •   •  5935 просмотра
В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами