В Херсоне прогремела серия взрывов

Оккупанты ударили по Херсону с левого берега, в городе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Серия взрывов прогремела в прибрежных зонах Херсона! Российские войска бьют по городу с временно оккупированного левобережья говорится в сообщении.

Мрочко призвал граждан держаться чуть дальше от окон и быть осторожными.

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