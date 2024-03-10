У Херсоні пролунала серія вибухів
Київ • УНН
У Херсоні сталася серія вибухів, коли російські війська обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Окупанти вдарили по Херсону з лівого берега, у місті пролунало кілька вибухів. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Серія вибухів пролунала у прибережних зонах Херсона! Російські війська б'ють по місту з тимчасово окупованого лівобережжя
Мрочко закликав громадян триматися трохи далі від вікон та бути обережними.
В Одесі пролунала серія вибухів10.03.24, 00:06 • 71225 переглядiв