Российские войска атаковали 18 населенных пунктов на правобережье Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, здания и транспорт, ранены 8 человек.
За прошедшие сутки военные РФ обстреляли из различных видов вооружения 18 населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом в Telegram утром 27 июля сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Под российскими ударами оказались Бургунка, Осокоровка, Никольское, Понятовка, Львовское, Берислав, Садовое, Одрадокаменка, Федоровка, Тягинка, Приднепровское, Зеленовка, Антоновка, Чернобаевка, Новоалександровка, Осокоровка, Днепровское и Херсон.
Повреждены объект критической инфраструктуры, спорткомплекс, многоэтажка, три частных дома, автомойки, гаражное помещение, автобусы, автомобиль скорой помощи и частные автомобили. Ранены восемь человек.
На Херсонщині під ворожий удар потрапив водій "швидкої"27 июля 2024, 05:17 • 12835 просмотров