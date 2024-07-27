В Бериславе на Херсонщине российский беспилотник атаковал автомобиль бригады экстренной медицинской помощи. 42-летний водитель получил взрывную травму и ранение ноги, он госпитализирован.
Сегодня утром в Бериславе российский беспилотник атаковал авто бригады экстренной медицинской помощи. Взрывную травму и ранение ноги получил 42-летний мужчина. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Мужчину госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Через нічну атаку рф на Херсон ще одна людина постраждала, за добу в області загиблий і двоє поранених24 июля 2024, 06:42 • 26313 просмотров