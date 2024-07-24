Киев • УНН
В результате ночного обстрела Днепровского района Херсона погибла женщина 1947 года рождения. Еще 1 пострадала. Российские войска атаковали многочисленные населенные пункты Херсонской области.
Российские войска ночью обстреляли Херсон, погибла женщина, еще одна пострадала. За сутки враг атаковал 15 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Ночью российская армия накрыла огнем жилой дом в Днепровском районе Херсона. К сожалению, под завалами собственного дома погибла женщина 1947 года рождения. Ее тело деблокировали спасатели
Позже стало известно о еще одной пострадавшей в результате ночного российского удара по Днепровскому району города. В больницу госпитализировали 55-летнюю женщину, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в Херсонской области, по данным главы ОВА, оказались Приднепровское, Станислав, Белозерка, Приозерное, Чернобаевка, Антоновка, Садовое, Понятовка, Никольское, Чайкино, Бургунка, Крупица, Гавриловка, Качкаровка и город Херсон.
российские военные, по словам Прокудина, за прошедшие сутки попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 12 частных домов. Повреждены частные автомобили. "Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - указал глава ОВА в Telegram.
У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка, її тіло деблоковано24 июля 2024, 04:10 • 22075 просмотров