Российские войска ночью обстреляли Херсон, погибла женщина, еще одна пострадала. За сутки враг атаковал 15 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Ночью российская армия накрыла огнем жилой дом в Днепровском районе Херсона. К сожалению, под завалами собственного дома погибла женщина 1947 года рождения. Ее тело деблокировали спасатели - сообщили в ОВА в Telegram.

Позже стало известно о еще одной пострадавшей в результате ночного российского удара по Днепровскому району города. В больницу госпитализировали 55-летнюю женщину, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в Херсонской области, по данным главы ОВА, оказались Приднепровское, Станислав, Белозерка, Приозерное, Чернобаевка, Антоновка, Садовое, Понятовка, Никольское, Чайкино, Бургунка, Крупица, Гавриловка, Качкаровка и город Херсон.

российские военные, по словам Прокудина, за прошедшие сутки попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 12 частных домов. Повреждены частные автомобили. "Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - указал глава ОВА в Telegram.

У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка, її тіло деблоковано