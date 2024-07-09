В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки попали в медицинское и учебное заведения, пострадавших среди мирного населения нет, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Садовое, Станислав, Кизомыс, Белозерка, Чернобаевка, Новодмитровка, Приднепровское, Понятовка, Берислав, Ольговка, Крещеновка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Львово, Тягинка, Томарино и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 27 частных домов. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение и учебное заведение, повреждены хозяйственные постройки и гаражное помещение.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал Прокудин в Telegram.

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