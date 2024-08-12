В Херсонской области из-за атак рф есть погибший и 11 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 11 получили ранения.
В Херсонской области российские войска за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов, попав в жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 11 получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 - получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Кизомыс, Приозерное, Велетенское, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Понятовка, Берислав, Томарино, Дудчаны, Михайловка, Казацкое и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, складские хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили и коммунальный транспорт.
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