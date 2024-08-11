50 населенных пунктов Херсонщины подпадают под обязательную эвакуацию

Обязательная эвакуация расширена на 7 населенных пунктов прибрежной зоны и два района Херсона, однако жители пока неохотно покидают свои дома.

Об этом сообщил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Обязательная эвакуация была расширена еще на 7 населенных пунктов прибрежной зоны и два района Херсона приобщить к списку подпадающих под эвакуацию - Гидропарк и Нефтегавань В общем сейчас 50 населенных пунктов, которые подпадают под обязательную эвакуацию. Но люди сейчас не очень охотно выезжают, думаю, что ближе к осени или зиме люди будут прислушиваться и все же поедут в более безопасные места - отметил спикер Херсонской ОГА.

Напомним,

За минувшие сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. Сообщается о 10 людях, которые получили ранения различных степеней тяжести, а также зафиксированы многочисленные разрушения.