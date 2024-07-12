В Херсонской области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, за сутки 7 раненых
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, повредив критически важную инфраструктуру, жилые кварталы и транспортные средства, в результате чего 7 человек получили ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, попав в объект критической инфраструктуры, жилые кварталы и транспортные средства, в результате чего 7 человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Антоновка, Станислав, Приднепровское, Томина Балка, Гончарное, Днепровское, Первомайское, Чернобаевка, Токаревка, Берислав, Гавриловка, Тягинка, Дудчаны, Крещеновка, Осокоровка, Львово и город Херсон.
"российские военные попали в объект критической инфраструктуры, газопровод, фермерское и коммунальное предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в 2 многоэтажки и 10 частных домов", - сообщил глава ОВА. Повреждены, по его словам, гаражные помещения, частные автомобили, а также служебное авто спасателей.
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