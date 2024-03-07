На Херсонщині ворог поцілив у припортову інфраструктуру, за добу 4 поранених - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали та інфраструктуру кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши 16 житлових будинків, вищий навчальний заклад, газопровід, портові споруди та поранивши 4 людей.
Російські війська минулої доби у Херсонській області обстріляли 11 населених пунктів та Херсон, пошкодивши 16 житлових будинків, вищий навчальний заклад, газопровід, припортову інфраструктуру та поранивши 4 людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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З його слів, минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав та місто Херсон.
російські військові, за даними Прокудіна, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 16 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області, з його слів, були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.
росіяни атакували з дрона Берислав та обстріляли Херсон: троє поранених - ОВА06.03.24, 16:04 • 26367 переглядiв