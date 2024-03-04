Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА
Киев • УНН
Купянск в Харьковской области впервые подвергся атаке с использованием управляемой авиабомбы с кассетным зарядом.
Накануне по Купянску Харьковской области впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Впервые зафиксировали удар управляемой авиабомбой, которая несла в себе кассетный снаряд, то есть боевую часть. Это увеличивает зону поражения и еще больше гражданского населения может пострадать. Такой управляемой авиабомбой враг вчера ударил по городу Купянск
Как отметил председатель ОВА, именно поэтому на Совет обороны области выносится вопрос принудительной эвакуации семей с детьми. По словам Синегубова, с Купянского направления планируют вывезти полторы тысячи человек.
россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА4 марта 2024, 06:29 • 24712 просмотров
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА
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