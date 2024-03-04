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россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 06:29  •  16055 просмотра

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Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, которая также нанесла авиаудары, повредив здания и инфраструктуру.

Российские войска за прошедшие сутки сбросили КАБы на Купянщину, повредили складское помещение и жилые дома. Всего около 15 населенных пунктов в Харьковской области обстреляли из артиллерии и минометов, три - из авиации. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Меловое, Двуречная, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам Волчанск, Синьковка, Великий Бурлук. В частности:

▪️ 19:12 в городе Волчанск в результате обстрела горел частный дом. Без пострадавших.

▪️ 18:32 враг дважды совершил обстрел КАБами поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате ударов повреждены складское помещение, а также 4 жилых дома. Без пострадавших и погибших.

▪️ Также оккупанты наносили удары по селам Кругляковка и Петропавловка Купянского района. Обратился 60-летний гражданский мужчина, медицинскую помощь оказали на месте.

"За сутки украинские защитники отбили 11 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - сообщил Синегубов.

Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб4 марта 2024, 05:26 • 25191 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
росіяни скинули КАБи на Харківщині, є пошкодження - ОВА
Russians dropped KABs in Kharkiv region, there is damage - RMA
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россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

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