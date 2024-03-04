россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки сбросили КАБы на Купянщину, повредили складское помещение и жилые дома. Всего около 15 населенных пунктов в Харьковской области обстреляли из артиллерии и минометов, три - из авиации. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Меловое, Двуречная, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам Волчанск, Синьковка, Великий Бурлук. В частности:

▪️ 19:12 в городе Волчанск в результате обстрела горел частный дом. Без пострадавших.

▪️ 18:32 враг дважды совершил обстрел КАБами поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате ударов повреждены складское помещение, а также 4 жилых дома. Без пострадавших и погибших.

▪️ Также оккупанты наносили удары по селам Кругляковка и Петропавловка Купянского района. Обратился 60-летний гражданский мужчина, медицинскую помощь оказали на месте.

"За сутки украинские защитники отбили 11 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - сообщил Синегубов.

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