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Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб

Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:26  •  14657 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб4 марта 2024, 05:21 • 14646 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Відбулося 78 бойових зіткнень на фронті за добу – Генштаб
Ukrainian General Staff: 78 combat engagements took place in the frontline over the last day
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