Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб4 марта 2024, 05:21 • 14646 просмотров
Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.
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