росіяни скинули КАБи на Харківщині, є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
Кілька населених пунктів у Харківській області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку росії, яка також завдала авіаударів, пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
Російські війська минулої доби скинули КАБи на Куп'янщину, пошкодили складське приміщення і житлові будинки. Загалом близько 15 населених пунктів у Харківській області обстріляли з артилерії та мінометів, три - з авіації. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Мілове, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Вовчанськ, Синьківка, Великий Бурлук. Зокрема:
▪️ 19:12 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих.
▪️ 18:32 ворог двічі здійснив обстріл КАБами селище Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок ударів пошкоджені складське приміщення, а також 4 житлові будинки. Без постраждалих та загиблих.
▪️ Також окупанти завдавали ударів по селах Кругляківка та Петропавлівка Куп'янського району. Звернувся 60-річний цивільний чоловік, медичну допомогу надали на місці.
"За добу українські захисники відбили 11 атак противника в районі Синьківки та Табаївки", - повідомив Синєгубов у соцмережах.
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