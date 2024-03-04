Війська рф вперше вдарили КАБами з касетними зарядами на Куп'янському напрямку - ОВА
Київ • УНН
Куп'янськ у Харківській області вперше зазнав атаки з використанням керованої авіабомби з касетним зарядом.
Напередодні по Куп'янську Харківської області вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вперше зафіксували удар керованою авіабомбою, яка несла в собі касетний снаряд, тобто бойову частину. Це збільшує зону враження і ще більше цивільного населення може постраждати. Такою керованою авіабомбою ворог вчора вдарив по місту Куп'янськ
Як зазначив голова ОВА, саме тому на Раду оборони області виноситься питання примусової евакуації родин з дітьми. За словами Синєгубова, з Куп'янського напрямку планують вивезти півтори тисячі людей.
росіяни скинули КАБи на Харківщині, є пошкодження - ОВА04.03.24, 08:29 • 28988 переглядiв