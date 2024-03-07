росіяни вдарили авіабомбою по Вовчанську на Харківщині: є загибла
Київ • УНН
російська керована авіабомба впала на Вовчанськ у Харківській області, в результаті чого одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а також було пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків.
Армія рф сьогодні випустила керовану авіабомбу на Вовчанськ Харківської області, одна людина загинула, ще одна - постраждала, є пошкодження. Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Сьогодні о 10:00 російські війська здійснили обстріл Вовчанська керованою авіабомбою. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка
За його словами, 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню.
Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.
"Фахівці на місці. Пожежа локалізована. Інформація оновлюється", - додав Синєгубов.
Доповнення
На Харківщині у ніч на 7 березня ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного із закладів ДСНС. Також армія рф вдарила КАБом по селищу Борова. За минулу добу через російські атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали.