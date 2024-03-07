россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая
Киев • УНН
российская управляемая авиабомба упала на Волчанск в Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а также были повреждены по меньшей мере 12 частных домов.
Армия рф сегодня выпустила управляемую авиабомбу на Волчанск Харьковской области, один человек погиб, еще один - пострадал, есть повреждения. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня в 10:00 российские войска совершили обстрел Волчанска управляемой авиабомбой. В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина
По его словам, 67-летняя женщина получила травмы легкой степени.
Повреждены по меньшей мере 12 частных жилых домов.
"Специалисты на месте. Пожар локализован. Информация обновляется", - добавил Синегубов.
Дополнение
На Харьковщине в ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали.
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