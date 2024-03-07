россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая

Армия рф сегодня выпустила управляемую авиабомбу на Волчанск Харьковской области, один человек погиб, еще один - пострадал, есть повреждения. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня в 10:00 российские войска совершили обстрел Волчанска управляемой авиабомбой. В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, 67-летняя женщина получила травмы легкой степени.

Повреждены по меньшей мере 12 частных жилых домов.

"Специалисты на месте. Пожар локализован. Информация обновляется", - добавил Синегубов.

Дополнение

На Харьковщине в ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали.