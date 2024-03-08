Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ “Ураган” та артилерії: прокуратура показала наслідки обстрілу Куп'янська
Київ • УНН
7 березня російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області з РСЗВ "Ураган" та артилерії, в результаті чого загинули двоє цивільних, 64-річна жінка та 58-річний чоловік, ще одна людина отримала поранення, а також були пошкоджені житлові будинки.
Вчора, 7 березня, окупанти вдарили по Куп’янську, що на Харківщині, з РСЗВ "Ураган" та артилерії, внаслідок чого загинуло двоє людей та ще одна отримала поранення. Кадри наслідків удару показали в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Зазначається, що 7 березня близько 22:00 війська рф обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого загинуло двоє людей: 64-річна жінка та чоловік 58 років, а також отримав поранення 36-річний мирний мешканець.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Попередньо, окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Ураган" та артилерії. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф
Нагадаємо
російські війська обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинули двоє цивільних і були пошкоджені житлові будинки та автомобіль.