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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ “Ураган” та артилерії: прокуратура показала наслідки обстрілу Куп'янська

Київ • УНН

 • 25080 перегляди

7 березня російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області з РСЗВ "Ураган" та артилерії, в результаті чого загинули двоє цивільних, 64-річна жінка та 58-річний чоловік, ще одна людина отримала поранення, а також були пошкоджені житлові будинки.

Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ “Ураган” та артилерії: прокуратура показала наслідки обстрілу Куп'янська

Вчора, 7 березня, окупанти вдарили по Куп’янську, що на Харківщині, з РСЗВ "Ураган" та артилерії, внаслідок чого загинуло двоє людей та ще одна отримала поранення. Кадри наслідків удару показали в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 7 березня близько 22:00 війська рф обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого загинуло двоє людей: 64-річна жінка та чоловік 58 років, а також отримав поранення 36-річний мирний мешканець.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Попередньо, окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Ураган" та артилерії. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

 - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

російські війська обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинули двоє цивільних і були пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

Павло Башинський

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