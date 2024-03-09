На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

На Таврическом обстановка остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки на указанном направлении произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боев всего российско-украинского фронта.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" продолжает ведение оборонительной операции. За минувшие сутки в зоне нашей ответственности произошло 45 боевых столкновений - это 2/3 боев всего российско-украинского фронта. Оперативная обстановка сложная, но контролируемая. Наши войска продолжают уничтожать российских захватчиков. Выполняют огневые задачи артиллерия, авиация, ударные беспилотные авиакомплексы - сообщил Тарнавский.

Он отметил, что противник за прошедшие сутки нанес 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе, совершил 1056 обстрелов.

Также по его словам, Силам обороны удалось ликвидировать, или ранить 346 человек, а также уничтожить 61 единицу военной техники: 1 танк, 16 боевых бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобилей и 6 единиц спецтехники.

Также нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 238 БпЛА различных типов. Кроме того, среди пораженной вражеской техники - станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3".

Также уничтожена машина для минирования, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 ударных дрона "Shahed-136", 3 "ланцеты", 1 БпЛА "Суперкам" и тому подобное.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 423 160 человек, 6712 танков и сотен единиц военной техники.