На Таврійському напрямку оперативна обстановка складна, але контрольована, минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень - Тарнавський
Київ • УНН
Ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою: вчора відбулося 45 бойових зіткнень, що становить 2/3 бойових дій на всьому російсько-українському фронті.
На Таврійському обстановка залишається складною, проте контрольованою. Минулої доби на вказаному напрямку відбулося 45 бойових зіткнень, що складає 2/3 боїв усього російсько-українського фронту.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Деталі
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" продовжує ведення оборонної операції. За минулу добу в зоні нашої відповідальності відбулося 45 бойових зіткнень - це 2/3 боїв усього російсько-українського фронту. Оперативна обстановка складна, але контрольована. Наші війська продовжують нищити російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси
Він зазначив, що противник минулої доби завдав 29 авіаударів, 4 ракетні удари, 98 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1056 обстрілів.
Також за його словами, Сила оборони вдалося ліквідувати, або поранити 346 осіб, а також знищити 61 одиницю військової техніки: 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки.
Також нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів. Крім того, серед ураженої ворожої техніки - станції РЕБ "Гроза", "Житель" та "Леєр-3".
Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 423 160 осіб, 6712 танків та сотень одиниць військової техніки.