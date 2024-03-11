Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны отбили 45 штурмов оккупантов и уничтожили 47 единиц российской военной техники. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, наши войска проводят активные действия на определенных направлениях, наносят врагу огневое поражение, продолжают уничтожать оккупантов.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка сложная, но контролируемая. За сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, 1053 обстрелов и 90 ударов дронами-камикадзе - резюмировал бригадный генерал.

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

Вместе с тем Силы обороны ликвидировали 392 российских оккупантов, и поразили 47 единиц техники, не считая дронов.

Общие потери врага за сутки составили (...) 1 танк, 10 боевых бронемашин, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 средства ПВО, 21 авто, 3 единицы спецтехники. Среди уничтоженных российских вооружений на Запорожском направлении - ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Леер" - резюмировал Тарнавский.

Кроме того, силы обороны также уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 3 важных объекта - командный пункт и блиндажи и нейтрализовали или уничтожили 352 БпЛА различных типов.

Напомним

Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что российские оккупанты начали несколько активнее проводить действия на направлении Новомихайловки.