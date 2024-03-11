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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 13:38  •  8214 просмотра

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На Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины отбили 45 российских атак, уничтожили 47 единиц российской военной техники.

На Таврическом направлении Силы обороны отбили 45 штурмов оккупантов и уничтожили  47 единиц российской военной техники. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

По его словам, наши войска проводят активные действия на определенных направлениях, наносят врагу огневое поражение, продолжают уничтожать оккупантов.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка сложная, но контролируемая. За сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, 1053 обстрелов и 90 ударов дронами-камикадзе

- резюмировал бригадный генерал. 

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Вместе с тем Силы обороны ликвидировали 392 российских оккупантов, и поразили 47 единиц техники, не считая дронов. 

Общие потери врага за сутки составили (...)  1 танк, 10 боевых бронемашин, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 средства ПВО, 21 авто, 3 единицы спецтехники. Среди уничтоженных российских вооружений на Запорожском направлении - ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Леер"

- резюмировал Тарнавский.

Кроме того, силы обороны также уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 3 важных объекта - командный пункт и блиндажи и нейтрализовали или уничтожили  352 БпЛА различных типов. 

Напомним

Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что российские оккупанты начали несколько активнее проводить действия на направлении Новомихайловки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
zrk-bukЗРК Бук
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
zaporozheЗапорожье
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