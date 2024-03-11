В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

10 марта бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе Новомихайловки Донецкой области отбили штурмовую атаку пехоты врага при поддержке бронетехники, сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Как сообщает Генштаб, в районе Новомихайловки враг продолжает непрерывные атаки позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"Вчера оккупанты в очередной раз бросили на штурм пехоту при поддержке бронетехники. Впрочем, и эта попытка закончилась для них полным фиаско", - отметили в Генштабе и опубликовали видео.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 424 980 человек, 6739 танков и сотен единиц военной техники.