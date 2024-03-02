За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский

За прошедшие сутки, 1 марта, Силы обороны на Таврическом направлении отбили более полусотни российских штурмов. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По его словам, украинские защитники и защитницы сдерживают вражеские атаки и проводят активные действия на определенных направлениях.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки противник нанес 22 авиаудара, 1 ракетный удар, совершил 53 боевых столкновения, 1157 обстрелов и 130 ударов дронами-камикадзе - резюмировал Тарнавский.

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Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 336 оккупантов и 38 единиц военной техники россиян.

В частности, это 4 танка, 12 ББМ, 6 артсистем, 1 ПТРК, 4 средства ПВО, 10 автомобилей и 1 единица спецтехники. Нейтрализовано или сбито 258 БпЛА различных типов. Силы обороны Украины уничтожили также 3 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта россиян. - рассказал бригадный генерал.

Также в плен удалось взять 10 бойцов армии рф.

Напомним

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.