росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки – Жорін
Київ • УНН
Російські війська посилюють тиск по всій лінії фронту навколо Авдіївки в Донецькій області, продовжуючи наступальні операції.
Російські окупанти зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.
Пі**ри (росіяни – ред.) зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою.
Він зазначив, що бригада постійно в боях.
Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії.
Доповнення
27 лютого Жорін повідомляв, що під Авдіївкою Донецької області ворог цілодобово продовжує здійснювати наступальні дії. Основний напрямок, де росіяни намагаються наступати - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський 1 березня повідомляв, що російські військові збільшили інтенсивність обстрілів на Авдіївському напрямку, кидають в бій нові резерви, тому мають деякі локальні успіхи. Однак Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції.