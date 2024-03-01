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росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки – Жорін

Київ • УНН

 • 28279 перегляди

Російські війська посилюють тиск по всій лінії фронту навколо Авдіївки в Донецькій області, продовжуючи наступальні операції.

росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки – Жорін

Російські окупанти зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.

Пі**ри (росіяни – ред.) зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою. 

 - написав Жорін у Telegram.

Він зазначив, що бригада постійно в боях.

Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії. 

 - зазначив Жорін.

Доповнення

27 лютого Жорін повідомляв, що під Авдіївкою Донецької області ворог цілодобово продовжує здійснювати наступальні дії. Основний напрямок, де росіяни намагаються наступати - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський 1 березня повідомляв, що російські військові збільшили інтенсивність обстрілів на Авдіївському напрямку, кидають в бій нові резерви, тому мають деякі локальні успіхи. Однак Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Авдіївка
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