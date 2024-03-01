россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  146377 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  163374 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  149279 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  149591 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  151820 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166683 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171552 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.

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россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.

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Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.

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Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

Полиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц "Киевавтодора", которых подозревают в закупке строительных материалов для ремонта Дегтяревского путепровода по завышенным ценам, присвоив сотни тысяч гривен из местного бюджета.

Киев •   •  7942 просмотра
В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец

На встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК и коммуникации со следователями.

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В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец

Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду

Министерство обороны Украины подписало очередной меморандум с Благотворительным фондом "ПУЛЬС" по содействию в проведении тактико-медицинской подготовки военнослужащих.

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Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду

Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием

В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, задержав торговца, который продавал чемодан с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

Криминал и ЧП •   •  10318 просмотра
Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием

россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

россия была официально исключена из Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на Дунае, за действия, несовместимые с конвенцией, в соответствии с которой действует эта организация.

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россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 7 марта лидеров всех парламентских партий, чтобы обсудить войну на Украине и ответные меры Франции.

Война •   •  20876 просмотра
Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине

россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".

Война •   •  20656 просмотра
россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления