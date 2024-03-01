россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин
Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.
Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии
Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.
Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб
Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.
В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста
Полиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц "Киевавтодора", которых подозревают в закупке строительных материалов для ремонта Дегтяревского путепровода по завышенным ценам, присвоив сотни тысяч гривен из местного бюджета.
В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец
На встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК и коммуникации со следователями.
Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду
Министерство обороны Украины подписало очередной меморандум с Благотворительным фондом "ПУЛЬС" по содействию в проведении тактико-медицинской подготовки военнослужащих.
Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием
В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, задержав торговца, который продавал чемодан с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.
россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба
россия была официально исключена из Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на Дунае, за действия, несовместимые с конвенцией, в соответствии с которой действует эта организация.
Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 7 марта лидеров всех парламентских партий, чтобы обсудить войну на Украине и ответные меры Франции.
россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления
Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".