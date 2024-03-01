россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские оккупанты сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

Пи**ры (россияне - ред.) сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке. Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: ах***вша количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой. - написал Жорин в Telegram.

Он отметил, что бригада постоянно в боях.

Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось - мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия. - отметил Жорин.

Дополнение

27 февраля Жорин сообщал, что под Авдеевкой Донецкой области враг круглосуточно продолжает осуществлять наступательные действия. Основное направление, где россияне пытаются наступать - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский 1 марта сообщал, что российские военные увеличили интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении, бросают в бой новые резервы, поэтому имеют некоторые локальные успехи. Однако Силы обороны кое-где восстанавливают утраченные позиции.