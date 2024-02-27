"І вдень, і вночі": ворог активно наступає під Авдіївкою - Жорін
Київ • УНН
росіяни цілодобово продовжують наступальні дії під Авдіївкою, зосереджуючись на лінії Бердичів-Орлівка та в районі Красногорівки.
Під Авдіївкою Донецької області ворог цілодобово продовжує здійснювати наступальні дії. Основний напрямок, де росіяни намагаються наступати - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.
Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі
Він зазанчив, що основний напрямок, де росіяни наразі тиснуть - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка.
Також, за словами Жоріна, дуже активні бої відбуваються в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.
"Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", - зауважив Жорін.
Доповнення
26 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Україна посилює оборону, аби не допустити просування російських військ на Авдіївському напрямку.