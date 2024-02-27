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"І вдень, і вночі": ворог активно наступає під Авдіївкою - Жорін

Київ • УНН

 • 23138 перегляди

росіяни цілодобово продовжують наступальні дії під Авдіївкою, зосереджуючись на лінії Бердичів-Орлівка та в районі Красногорівки.

"І вдень, і вночі": ворог активно наступає під Авдіївкою - Жорін

Під Авдіївкою Донецької області ворог цілодобово продовжує здійснювати наступальні дії. Основний напрямок, де росіяни намагаються наступати - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.

Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі

- написав Жорін у Telegram.

Він зазанчив, що основний напрямок, де росіяни наразі тиснуть - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. 

Також, за словами Жоріна, дуже активні бої відбуваються в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

"Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", - зауважив Жорін. 

Доповнення

26 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Україна посилює оборону, аби не допустити просування російських військ на Авдіївському напрямку.

Тетяна Краєвська

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