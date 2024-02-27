"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин
Киев • УНН
россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.
Под Авдеевкой Донецкой области враг круглосуточно продолжает осуществлять наступательные действия. Основное направление, где россияне пытаются наступать - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.
Ситуация под Авдеевкой очень сложная. Активные наступательные действия враг продолжает осуществлять - и днем, и ночью
Он отметил, что основное направление, где россияне сейчас давят - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка.
Также, по словам Жорина, очень активные бои происходят в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.
"Относительно действий украинских сил - и наша Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а воплощают контратакующие мероприятия", - отметил Жорин.
Дополнение
26 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Украина усиливает оборону, чтобы не допустить продвижения российских войск на Авдеевском направлении.
"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин
россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.
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