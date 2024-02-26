Україна посилює лінію оборони на Авдіївському напрямку - Тарнавський
Київ • УНН
Російсько-окупаційні війська збільшили кількість наземних штурмів до рекордного рівня за останні два тижні на Таврійському напрямку, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Окупаційні війська рф збільшили кількість авіаударів та наземних штурмів на Таврійському напрямку. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За його словами, минулої доби росіяни провели рекордну кількість штурмів за останні 2 тижні.
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу — 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.
Зокрема, лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6.
Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине - речник ОСУВ "Таврія"26.02.24, 12:10 • 22242 перегляди
Водночас Україна посилює оборону, аби не допустити просування російських військ на Авдіївському напрямку.
На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат
Доповнення
Бригадний генерал також розповів, що по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою.
Він також підкреслив, що для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових. Він також розповів про здобутки Сил оборони - знищена військова техніка та склади ворога.
Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога
Нагадаємо
За тиждень українські захисники знищили майже 12 російських батальйонів, нейтралізувавши понад 200 артилерійських установок та 5750 осіб особового складу окупантів.