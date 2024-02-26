Українські захисники упродовж тижня знищили майже 12 батальйонів російських загарбників
Київ • УНН
За тиждень українські захисники знищили майже 12 російських батальйонів, нейтралізувавши понад 200 артилерійських установок та 5750 осіб особового складу окупантів.
Сили оборони України у середині лютого знешкодили два танкових батальйони, понад дві сотні артилерійських установок; окупанти втратили особовий склад у кількості 5750 осіб. Про це передає УНН, із посиланням на інформацію Мілітарі Медіа Центру Міноборони України.
Деталі
Сили оборони України за минулий тиждень з 19.02 по 25.02 знищили близько 12 батальйонів окупантів (5750 осіб; 1 бат. ~ 500 людей).
Також за відповідний період знищено 52 танки (1 танкова рота. ~ 10 танків).
За офіційною інформацією медійного майданчика МО України, знищено 220 артилерійських установок ворога (умовно 12 артилерійських дивізіонів).
Крім того знешкоджено:
ракети - 8;
літаки - 2.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 410 700 осіб особового складу і 6555 танків.
Збройні сили України проведуть військові навчання у Дарницькому районі Києва з 26 по 28 лютого, щоб відпрацювати оборону столиці.
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