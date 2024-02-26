Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков

Силы обороны Украины в середине февраля обезвредили два танковых батальона, более двух сотен артиллерийских установок; оккупанты потеряли личный состав в количестве 5750 человек. Об этом передает УНН, со ссылкой на информацию Милитари Медиа Центра Минобороны Украины.

Детали

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 19.02 по 25.02 уничтожили около 12 батальонов оккупантов (5750 человек; 1 бат. ~ 500 человек).

Также за соответствующий период уничтожено 52 танка (1 танковая рота. ~ 10 танков).

По официальной информации медийной площадки МО Украины, уничтожено 220 артиллерийских установок врага (условно 12 артиллерийских дивизионов).

Кроме того обезврежено:

ракеты - 8;

самолеты - 2

Напомним,

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.

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