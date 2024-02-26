В одному з районів Києва пройдуть навчання ЗСУ: відпрацюють практичні дії із захисту столиці
Київ • УНН
Збройні сили України проведуть військові навчання у Дарницькому районі Києва з 26 по 28 лютого, щоб відпрацювати оборону столиці.
У Києві, у Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ. Про це повідомляє Дарницьку РДА, пише УНН.
У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!
Деталі
У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки й ведення оборонної операції.
Нагадаємо
5 лютого В Оболонському районі міста Києва проводилися пошукові заходи, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.