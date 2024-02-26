В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

В Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ. Об этом сообщает Дарницкая РГА, пишет УНН.

В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено! - говорится в сообщении.

Детали

В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Напомним

5 февраля В Оболонском районе города Киева проводились поисковые мероприятия, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага.