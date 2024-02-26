В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.
В Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ. Об этом сообщает Дарницкая РГА, пишет УНН.
В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено!
Детали
В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.
Напомним
5 февраля В Оболонском районе города Киева проводились поисковые мероприятия, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага.
В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы
Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.
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