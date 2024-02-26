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В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:53  •  4113 просмотра

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Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.

В Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ. Об этом сообщает Дарницкая РГА, пишет УНН.

В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено!

- говорится в сообщении.

Детали

В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Напомним

5 февраля В Оболонском районе города Киева проводились поисковые мероприятия, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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В одному з районів Києва пройдуть навчання ЗСУ: відпрацюють практичні дії із захисту столиці
Armed Forces of Ukraine to hold training in one of Kyiv's districts to practice defending the capital
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В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты привезли сотни агитаторов и организаторов из оккупированного Крыма и россии для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" в Мелитополе и Запорожской области.

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.

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Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

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Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.

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Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.

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Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.

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На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

Украина снова обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus на фоне продолжающегося спора в Берлине.

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"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Служба безопасности Украины разоблачила супругов агентов фсб, которые готовили ракетные удары по тепловой электростанции во Львовской области, чтобы обесточить Западную Украину.

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Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

Российская армия запустила управляемые авиабомбы по домам гражданских лиц в Сумской области, в результате чего погибло два человека и было повреждено шесть домов, что стало поводом для расследования нарушений законов и обычаев войны.

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Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование