У Києві на Оболоні шукають диверсантів: встановили мобільні блокпости
Київ • УНН
Для виявлення російських диверсійно-розвідувальних груп в Оболонському районі Києва були встановлені мобільні блокпости в рамках оперативно-розшукових заходів.
В рамках пошукових заходів щодо виявлення російських груп диверсійно розвідувальних груп в Оболонському районі Києва створили декілька мобільних блокпостів. Про це повідомляє Оболонський районний РТЦК та СП, передає УНН.
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В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога
Повістки на блокпостах у Києві: ТЦК не виконують безпекових функцій, але діють в дозволений законодавством спосіб27.12.23, 12:32 • 46794 перегляди
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що неправильно, коли представники ТЦК ходять по вулицях та шукають хлопців.
Глава держави зауважив. що попросив військових та депутатів зробити так, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію "не було шансів ходити по вулицях".