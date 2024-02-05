У Києві на Оболоні шукають диверсантів: встановили мобільні блокпости

В рамках пошукових заходів щодо виявлення російських груп диверсійно розвідувальних груп в Оболонському районі Києва створили декілька мобільних блокпостів. Про це повідомляє Оболонський районний РТЦК та СП, передає УНН.

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В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога - йдеться у дописі.

Повістки на блокпостах у Києві: ТЦК не виконують безпекових функцій, але діють в дозволений законодавством спосіб

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неправильно, коли представники ТЦК ходять по вулицях та шукають хлопців.

Глава держави зауважив. що попросив військових та депутатів зробити так, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію "не було шансів ходити по вулицях".