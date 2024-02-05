В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты
Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы
Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода
Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.
Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО
Партия Виктора Орбана "Фидес" и ее союзники бойкотировали внеочередное заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, что сделало невозможным голосование.
Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая упала во время российского обстрела села Великий Бурлук Купянского района, но не сдетонировала.
Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение
В связи с ростом количества случаев гриппа, COVID-19 и других инфекций, школы Винницы продолжат дистанционное обучение для защиты здоровья населения.
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.
"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16
Министр иностранных дел Турции обсудил рост напряженности между США и Ираном и ее потенциальные региональные последствия, а также турецко-американские программы по F-16, F-35.
Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали
Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.
Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела
российская фсб возбудила еще четыре уголовных дела против оппозиционера Ильи Пономарева, проживающего в Украине, обвинив его в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.