В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

В рамках поисковых мероприятий по выявлению российских групп диверсионно разведывательных групп в Оболонском районе Киева создали несколько мобильных блокпостов. Об этом сообщает Оболонский районный РТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного управления Национальной полиции в Киеве, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага - говорится в сообщении.

Повестки на блокпостах в Киеве: ТЦК не выполняют функций безопасности, но действуют разрешенным законодательством способом

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неправильно, когда представители ТЦК ходят по улицам и ищут парней.

Глава государства отметил. что попросил военных и депутатов сделать так, чтобы в новом законопроекте о мобилизации "не было шансов ходить по улицам".